Украина Владелец ЗАЗ продал Порошенко два Mercedes-Benz за полтора миллиона долларов

2018-12-05 13:16 237

Государственная организация «Автобаза Государственного управления делами» намерена заключить соглашение с СП в форме ООО «Автомобильный Дом — Украина Мерседес Бенц» на покупку двух автомобилей Mercedes-Benz S-600 за 41,98 млн грн.

Как сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на «Прозорро», после окончательного подписания договора бронированные автомобили цвета «черный металлик» с салонами с черной кожаной обивкой «эксклюзив фарфор» должны быть доставлены до конца года. Каждое авто стоит около $750 тысяч.

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По данным журналистов, Автобаза имела возможность купить более дешевые автомобили, однако она выбрала самые дорогие. Летом президентская автобаза объявляла открытые торги на приобретение Mercedes ожидаемой стоимостью 42,43 млн грн. Тогда оба раза предложение подавало ООО «Кар Тюнинг эксклюзив», которое предлагало бронированные автомобили Mercedes Maybach 650 за 30,37 млн грн. Однако никакие другие конкуренты предложений тогда не подавали, поэтому открытые торги оба раза отменялись.

После двух отмен Автобаза получила право провести закупку по переговорной процедуре. Однако для переговоров по неизвестным причинам было выбрано не фирму «Кар тюнинг эксклюзив», предлагавшую автомобили дешевле в полтора раза, а «Автомобильный Дом — Украина Мерседес Бенц» с автомобилями в соответствии с ожидаемой ценой заказчика, пишут «Наші Гроші».

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Владельцами СП в форме ООО «Автомобильный Дом — Украина Мерседес Бенц» является экс-нардеп Тариэл Васадзе, его же компания ЗАО «Украинская автомобильная корпорация», а также миноритарные совладельцы Олег Слепичев и Михаил Резник.

Источник: inforesist.org