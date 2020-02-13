Политика Зеленский сменил состав СНБО и рассказал о судьбе Богдана

2020-02-13 21:00 177

 

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщается в указе главы государства в четверг, 13 февраля.

Соответственно, бывшего главу ОП Андрея Богдана Зеленский вывел из состава СНБО, передают Вести.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины и вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Богдан", - идет речь в указе.

Ранее Зеленский на 30 человек расширил штат СНБО.

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