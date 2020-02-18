Политика КАРТА Обострение на Донбассе: Генштаб ВСУ озвучил детали сегодняшних боевых действий в зоне ООС

2020-02-18 16:12 144

Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак после заседания СНБО во вторник, 18 февраля, сообщил детали утреннего боя на Донбассе.

На совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским он рассказал, что сегодня сепаратисты открыли огонь по наблюдательным пунктам 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ООС с трех направлений, позже был запрошен режим "тишины", чтобы забрать погибших с обеих сторон.

"Штурмовые группы предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты на промежутке от Новотошковское до Желобка. Силами подразделений этих двух бригад атака отбита. Завязался бой на наблюдательном пункте "Баня" 72-й ОМБр. Мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо... По состоянию на этот момент (12:40) бой завершен. С 10 часов противник запросил режим "тишины". Потери наши: один погиб, трое раненых и трое контуженных. Раненым оказывают помощь. Сейчас работает совместный центр координации и контроля, чтобы забрать погибших. По нашим данным, потери противника подтвержденные: 4 погибли, 6 раненых", - рассказал Хомчак.

"По состоянию на данный момент все наши позиции находятся под контролем наших войск", - добавил он.

Глава Генштаба также уточнил, что из трех участков разведения на Донбассе бывают провокации только в Петровском. По Золотому не было никаких проблем с момента разведения.

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