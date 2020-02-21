Детали Строительный бизнес жалуется на вымогательство и рейдерство со стороны инспектора КГГА Евдокименко

2020-02-21 12:15 126

Скандальный чиновник КГГА Андрей Евдокименко, которого обвиняли в рейдерстве законных строительных площадок и вымогательстве взяток у бизнеса, получил повышение. Об этом говорится в материале From.ua.

Ранее Евдокименко руководил отделом контроля строительства, а теперь занимает должность инспектора строительного надзора. Его повысила и.о. директора Департамента по вопросам архитектурно-строительного контроля Оксана Попович, с которой Евдокименко связывают личные отношения. 

Напомним, Евдокименко «прославился» на столичном строительном рынке в 2017 году, когда вместе с коллегой в невменяемом состоянии вторгся с «проверкой» на частную территорию по адресу Вознесенский спуск, 23А. Проверяющие пытались доказать собственнику помещения, что на самом деле это Вознесенский спуск 23В. Когда им указали на ошибку, те повели себя неадекватно: угрожали «высокими связями» и дебоширили. По словам директора предприятия, проверяющие были в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения и пришли с «рейдом» в нерабочее время. Успокаивать буйных чиновников пришлось прибывшей на место следственно-оперативной группе.

В 2019 году в компании титушек Евдокименко ворвался на одну из стройплощадок в центре Киева. Чиновник отказался предоставить какие-либо документы, вместо этого начал грубить, портить частное имущество и провоцировать конфликт. Несмотря на наличие у застройщика всей необходимой разрешительной документации, Евдокименко заявил, что действует на основании некоего «предписания от начальства».

«Будучи умелым авантюристом, чиновник развернул бурную деятельность по вымогательству денег от застройщиков. Схема до боли простая. Используя служебное положение, Евдокименко систематически вымогает деньги у застройщиков. Под раздачу попадают все. Даже если у компании все в порядке с документами, нужно платить. В противном случае чиновник грозит приостановить строительство и отозвать разрешительные документы», — пишет From.ua.

При этом, согласно декларации, Евдокименко — бомж. Ни у него, ни у членов его семьи нет недвижимого имущества и транспортных средств ни в собственности, ни в аренде.Например, в 2016 году единственным его доходом была зарплата по месту работы — порядка 16 тысяч гривен в месяц. За счет столь скромной суммы, как гласит декларация, Евдокименко содержит супругу-домохозяйку и малолетнего ребенка. При этом на банковских счетах у него лежат 16 тысяч долларов, происхождение которых остается неизвестным.

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