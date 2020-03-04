Детали Эксперты дали советы, как уснуть, если неожиданно проснулся ночью

2020-03-04 22:00 222

Ученые рассказали, что делать, если неожиданно проснулся ночью и не получается заснуть, сообщает Медикфорум.

Хотя бы раз в жизни каждый человек сталкивался с проблемой плохого сна. Стресс, нагрузка, тревога и шумы - главные причины, по которым многие люди не могут полноценно отдохнуть ночью. Специалисты назвали несколько простых правил, которые помогут справиться с проблемой плохого сна.

Не смотрите на часы

Американский эксперт по сну из Калифорнийского университета Дженнифер Л. Мартин провел исследование распространенного нарушения сна. Он выяснил, что когда люди смотрят на часы они вводят себя в стрессовую ситуацию, а там, где стресс, там и невозможно уснуть.

Избегайте света

Медики советую не включать свет без крайней необходимости. Яркие лучи замедляют выработку мелатонина. Если же без света вы никак не можете встать ночью, например, чтобы сходить в туалет, эксперты рекомендуют пользоваться ночником - его свет более мягкий.

Не поворачивайтесь без необходимости

Еще одна причина, которая мешает уснуть - лишние повороты в постели.

Вместо того, чтобы крутиться, лучше доведите мозг до сонливости иными методами: решить небольшой кроссворд, полистать журнал или книгу. При этом эксперты подчеркнули, что лучше избегать действий со смартфоном или компьютером.