Жизнь Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам

2024-06-24 21:37


Мошенники могут использовать нынешнюю ситуацию с отключением света в своих интересах.

Об этом заявили в Департамента киберполиции

Из-за массированных вражеских атак на энергосистему страны возникает дефицит мощности, что приводит к ограничению поставок электроэнергии. Украинцам важно следить за графиками отключений, чтобы организовать свой быт в таких условиях.

Однако правоохранители отметили, что нужно быть внимательными и осторожными во время мониторинга ситуации по отключениям электроэнергии, ведь злоумышленники могут использовать эту ситуацию, создавая фейковые онлайн-ресурсы, например, создавать телеграмм-боты от имени энергетической компании для распространения дезинформации, похищения конфиденциальных данных и мошенничество.

"Будьте осмотрительны! Не переходите по ссылкам из незнакомых источников и не доверяйте посторонним ресурсам", - заявили в киберполиции.

Чтобы узнать графики плановых отключений в своем регионе и списки поставщиков электроэнергии, воспользуйтесь официальным сайтом Министерства энергетики Украины по ссылке.

Уже второй месяц, как украинцы подстраивают свою рутину под графики отключения света. Из-за неустанных атак России и повышенного спроса на электроэнергию сейчас в Украине все чаще вводят аварийные отключения света, а также не включают электроэнергию в "серых" зонах.

Напомним, что больше всего от отключений света сейчас страдают киевляне. На днях у Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

ТЦК не может задерживать граждан, а полиция - вручать повестки, - СМИ

2024-06-06 21:37

Мобилизация по-новому: адвокат назвала вероятные изменения для мужчин из-за военной полиции

2024-06-05 19:15

Мобилизация полицейских: на защиту страны от врага могут отправить каждого третьего копа

2024-06-03 13:32

С начала года полиция Киева разыскала и доставила в ТЦК более 2,3 тыс. уклонистов

2024-05-20 12:28

Еще новости в разделе "Жизнь"

Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам

2024-06-24 21:37

Украинских водителей ожидают новые штрафы: придется заплатить до 17 тыс. грн за нарушение

2024-06-22 16:30

Де шукати промокоди на фріспіни без депозиту від казино України

2024-06-22 11:21

К 1 июля в Украине составят новый список объектов, которых отключения света не коснутся

2024-06-21 20:34
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Мошенники могут использовать отключение света в своих интересах: полиция дала советы украинцам 2024-06-24 21:37
Украинских водителей ожидают новые штрафы: придется заплатить до 17 тыс. грн за нарушение 2024-06-22 16:30
Де шукати промокоди на фріспіни без депозиту від казино України 2024-06-22 11:21
К 1 июля в Украине составят новый список объектов, которых отключения света не коснутся 2024-06-21 20:34