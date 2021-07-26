Спорт Украинка Ольга Харлан прекратила выступление на Олимпиаде в Токио

2021-07-26 12:03

Украинская саблистка Ольга Харлан не сумела побороться за свою пятую олимпийскую медаль, проиграв в личном турнире Олимпиады в Токио уже в 1/16 финала.

Благодаря первому номеру посева Харлан пропускала первый раунд плей-офф, а во втором встретилась с китаянкой Хэньюй Ян. Харлан неплохо начала встречу, вышла вперед 6:2, но затем китаянка перехватила инициативу и выиграла первый период 8:6. При счете 7:10 Харлан нанесла четыре укола подряд и вышла вперед 11:10, но после этого Оля только раз уколола соперницу и проиграла 12:15.

На этом для Ольги Харлан выступления на Олимпиаде в Токио завершены.

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