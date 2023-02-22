Мир В Facebook и Instagram для защиты вводят платное подтверждение аккаунтов

2023-02-22 09:37

Компания Meta запустит платную услугу подписки, которая позволит пользователям социальных сетей Facebook и Instagram подтверждать свои аккаунты за 14,99 доллара в месяц. Об этом заявил директор компании Марк Цукерберг.

"Новая функция с названием Meta Verified позволит пользователям получить синюю галочку, дополнительную защиту от аккаунтов, выдающих себя за вас, и прямой доступ к службе поддержки", - сообщил он в Facebook.



Услуга будет стоить 11,99 доллара для компьютерной версии и 14,99 доллара в месяц на операционной системе iOS и Android.



По словам Цукерберга, Meta Verified позволит пользователям подтверждать свои аккаунты с помощью государственного удостоверения личности.



Пользователи Meta Verified также получат доступ к большему количеству функций для увеличения видимости и охвата, таких как видимость в поиске и рекомендациях.



На этой неделе платная услуга подписки будет запущена в Австралии и Новой Зеландии.