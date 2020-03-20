Коронавирус фото Статуя Христа-Спасителя в Бразилии засветилась флагами зараженных стран

2020-03-20 16:29 216
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Статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро — символ города и всей Бразилии, засветилась флагами всех стран, в знак солидарности из-за эпидемии коронавируса. Фото продемонстрировано в Instagram ABC News.

"Статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро засветилась в знак солидарности со всеми странами, которые пострадали от коронавирусного кризиса", — говорится в сообщении.

Высота статуи Христа-Искупителя составляет 39,6 м, размах рук — 29 м. Она установлена в пределах города на вершине 710-метровой горы Корковаду. К подножию статуи ведет лестница, насчитывающая 220 ступенек.

В настоящее время в мире уже обнаружены более 227,7 тыс. Случаев новому коронавирусу, уже более 9,2 тыс человек умерли. Излечились более 85,2 тыс. инфицированных. Отметим, в Бразилии уже зафиксированы 529 случаев коронавирусу, четверо человек скончались.

Напомним, Бразилия долго игнорировала распространение коронавируса. Министр здравоохранения Энрике Мандетта назвал вспышку заболевания в Китае "недостаточной причиной для отмены карнавала в Рио-де-Жанейро. Позже болезнь подозревали даже у президента Бразилии, после того как заболел его пресс-секретарь, который встречался с президентом США Дональдом Трампом. Болсонару не верил, что мог заразиться, но вынужден был пройти тест, который не подтвердил заболевание.

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