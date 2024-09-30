Политика МИД Украины раскритиковал поддержку Швейцарией китайско-бразильской формулы мира

2024-09-30 08:23

Министерство иностранных дел Украины разочаровано из-за поддержки Швейцарией "китайско-бразильского консенсуса" в отношении Украины и призвало все страны, поддерживающие международное право и устав ООН, избегать участия в подобных инициативах. Об этом говорится в комментарии ведомства.

"Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали первый глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институций. Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением числа подписавших итогового Коммюнике этого саммита. Швейцария принимает участие в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира, целью которых является подготовка общей мирной рамки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины", - говорится в заявлении.



В МИД подчеркнули, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: "Во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.



В министерстве назвали украинскую Формулу мира единственным путем всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира и заявили, что нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины.



"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", - заявили в МИД.



Там также призвали Швейцарскую Конфедерацию и все страны, поддерживающие международное право и устав ООН, избегать участия в так называемых мирных инициативах, которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.