Политика Китай и Бразилия продвигают выгодный роССии "мирный план" по Украине - ISW

2024-09-10 21:37

Аналитики отмечают, что, по мнению Кремля, мирная формула Зеленского, которая основывается на принципах международного права, является "ультиматумом".

Бразилия и Китай продвигают свой так называемый мирный план под названием Политическое урегулирование украинского кризиса из шести пунктов, ключевые принципы которого благоприятны для Кремля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 сентября встретился со своими бразильским и индийским коллегами Маурой Виейрой и Субрахманьямом Джайшанкаром на полях заседания Совета сотрудничества России и стран Персидского залива (ССАГПЗ) в Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел России заявило, что Лавров обсудил войну в Украине с Виейрой и Джайшанкаром, но не предоставило подробностей.

"9 сентября Лавров повторил шаблонные кремлевские нарративы, демонстрирующие нежелание России вести честные переговоры с Украиной, утверждая, что мирная формула президента Украины Владимира Зеленского, действительно основанная на принципах международного права, является "ультиматумом", и что Россия никогда серьезно не рассматривала этот план", - пишут аналитики.

В ISW отмечают, что Бразилия и Китай продвигают свой мирный план Политическое урегулирование украинского кризиса, ключевые принципы которого благоприятны для России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также недавно подтвердил поддержку Индией мира в Украине на основе принципов международного права, таких как уважение территориальной целостности и суверенитета государств.

Как сообщалось, Китай обеспокоен тем, что Украина получила разрешение на использование западного оружия на территории России.