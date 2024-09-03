Политика Президент ЮАР сделал заявление о "мирном плане" Китая и Бразилии по Украине

2024-09-03 16:05

Ранее ЮАР отказалась подписать совместное заявление участников украинского Саммита мира в Швейцарии.

Президент Южноафриканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил о поддержке так называемого "мирного плана" по урегулированию российско-украинской войны, предложенный Китаем и Бразилией. Как сообщает CCTV, об этом Рамафоса сказал во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Южная Африка поддерживает "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского вопроса", - сказал Рамафоса.

Он также заявил о "взаимном доверии и глубокой дружбе" между двумя странами и подчеркнул, что Китай и ЮАР имеют сходные позиции и общие цели по многим вопросам и поблагодарил Китай за поддержку ЮАР в проведении встречи лидеров БРИКС в прошлом году.

Рамафоса сейчас находится в Китае с официальным визитом. В частности, он планирует принять участие в Саммите форума китайско-африканского сотрудничества, который состоится с 4 по 6 сентября.

Как известно, ЮАР была одной из стран Глобального Юга, отказавшихся подписать совместное заявление участников Саммита мира, прошедшего в Швейцарии. Издание Financial Times считает это свидетельством того, что Россия сохраняет свою международную экономическую силу и влияние в регионе.

Мирный план Китая и Бразилии по Украине - что известно

Этой весной Китай и Бразилия согласовали свой план урегулирования войны в Украине, он состоит из шести пунктов. Так, страны предлагают остановить военные действия и признать, что диалог и переговоры - единственно возможный выход. Также они выступают за увеличение гуманитарной помощи, защиту гражданских и обмен военнопленными.

Согласно плану, необходимо противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, а также поддерживать международное сотрудничество в сфере энергетики, финансов, торговли и т.д.

Впоследствии в Китае заявили, что на их с Бразилией "мирный план" положительно отреагировали более 110 стран.