Коронавирус видео MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство

2020-03-26 18:39 81
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) несмотря на эпидемию коронавируса продолжает выступать в России. Сейчас артистка решила вернуться домой, но сделать этого не может из-за закрытия границ.

Исполнительница записала гневное видеообращение, которое разместила в Instagram Stories. Анна заявила, что не могла уехать раньше "по объективным причинам". Украинское консульство она назвала "конченным" и обвинила его сотрудников в предвзятом отношении к гражданам Украины, которые сейчас находятся в РФ.

"Я просто в огромнейшем шоке! Дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой, какие сейчас есть варианты. И это самое конченное, самое невежественное консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто психованная идиотка. Второй раз, когда я перезванивала, чтобы уточнить информацию, она не берет трубку", - жалуется MARUV.

"Я хочу одно сказать, так не поступают, - возмутилась певица. - Почему в одних странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают. Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б**ть, у меня такой же паспорт, как у вас, такие же права, гарантированные мне Конституцией. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе".

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Из-за коронавируса остановлены съемки ожидаемой ленты "Матрица 4"

2020-03-19 09:15 795

Facebook и Twitter срочно удаляют сотни личных аккаунтов - что происходит

2020-03-13 17:29 1272

Ожидаемый матч Манчестер Сити-Арсенал не состоится из-за коронавируса

2020-03-12 09:12 1611

Акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина

2020-03-09 19:00 6288

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В России прогнозируют смерть миллионов людей от коронавируса к маю, - документ

2020-03-26 19:01 24

Доллар на межбанке уже по 28,20: что творится с валютным рынком

2020-03-26 18:57 48

видео MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство

2020-03-26 18:39 81

Штормовой ветер и жара: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

2020-03-26 18:10 117
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В России прогнозируют смерть миллионов людей от коронавируса к маю, - документ 2020-03-26 19:01 24
Доллар на межбанке уже по 28,20: что творится с валютным рынком 2020-03-26 18:57 48
видео MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство 2020-03-26 18:39 81
Штормовой ветер и жара: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам 2020-03-26 18:10 117

Лента

19:01 В России прогнозируют смерть миллионов людей от коронавируса к маю, - документ
18:57 Доллар на межбанке уже по 28,20: что творится с валютным рынком
видео 18:39 MARUV не может вернуться из России - певица матом обругала украинское консульство
18:10 Штормовой ветер и жара: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам
18:04 Могут заболеть тысячи: появились шокирующие данные по коронавирусу в Тернопольской области
17:32 В Москву стягивают бронетехнику и автобусы с солдатами - что происходит
фото 17:30 G20 проводит первый в истории виртуальный саммит
фото 16:55 Вместо медиков и врачей-вирусологов в Италию зашел гумконвой Путина с военными
16:26 В Украине учебный год завершится 1 июля, — министр образования Мандзий
15:46 В США начали бесплатно раздавать комплекты для тестирования на COVID-19