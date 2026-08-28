Спорт Шахтар підписав довгострокову угоду з 21-річним уругвайським захисником Аланом Маттурро

2026-08-28 09:28

Донецький Шахтар повідомив про підписання контракту з 21-річним центральним захисником Аланом Маттурро. Уругваєць прийшов до "гірників" з італійського Дженоа.

Як повідомляє пресслужба донецького клубу, угода з гравцем діятиме до літа 2031 року.

Маттурро є вихованцем уругвайського Дефенсора. У січні 2023 року він підписав контракт з Дженоа, однак в основному складі італійського клубу закріпитися не зміг.

Зазначається, що за два з половиною сезони в Дженоа захисник провів 24 матчі у всіх змаганнях.

Минулого сезону Маттурро провів на правах оренди в іспанському Леванте. За цю команду він зіграв 21 матч і забив один гол.

Уругваєць також має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні своєї країни. У 2023 році Маттурро став чемпіоном світу серед молоді, будучи ключовим гравцем команди.

За підсумками того турніру захисник отримав Срібний м’яч - нагороду для другого найкращого футболіста молодіжного чемпіонату світу.

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