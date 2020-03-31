Мир Впервые за нарушение правил карантина гражданина лишили паспорта

2020-04-01 09:14 144

В Сингапуре мужчину, который вернулся из Индонезии и не придерживался правил самоизоляции, лишили паспорта, однако гражданином Сингапура он все еще остается.

Как сообщает Bloomberg, мужчина 19 марта вернулся из Индонезии в Сингапур и получил сообщение об обязательной самоизоляции на 14 дней. Однако он не стал придерживаться этого требования и затем снова поехал в Индонезию.

Отмечается, что это первый случай такого наказания за нарушение самоизоляции. Вообще за такие нарушения в Сингапуре предусмотрен штраф в 10 тыс. долларов, тюремное заключение на 6 месяцев, или оба наказания.

Поведение этого мужчины назвали очень безответственным, и, учитывая умышленное нарушение, Управление по вопросам миграции отменило его паспорт и направило дело на рассмотрение Министерства здравоохранения.

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