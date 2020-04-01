Детали Замминистр образованя Егор Стадный занят борьбой за деньги, подготовкой системы образования к обучению в условиях карантина занимаются другие

2020-04-01 17:07 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Министерство образования и науки Украины сфокусировалось на “торгах” с министерством финансов на тему сохранения в полном объеме финансирования государственных программ и не справилось с подготовкой системы образования к онлайн обучению в условиях карантина. До сих пор нет ответа на вопрос, как обучать студентов вузов, как проводить экзамены и защиту дипломов. Несмотря на массовые обращения высших учебных заведений, ответа на этот вопрос они не получили, сообщает Интернет-издание «Открытая Украина».

 В процессе подготовки учителей к дистанционному обучению школьников значительную часть работы взяло на себя Министерство цифровой трансформации. В частности, Минцифры подготовило по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского за 72 часа курс «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Так же еще до 23 марта были разработаны сервисы для педагогов по созданию презентаций, карт, текстов и заданий, а также платформ для дистанционной подготовки к сдаче ЗНО “Где готовиться к ЗНО?”. В открытом доступе находятся ресурсы с разработками уроков и онлайн учебники.

 В Минобразования не объясняют, почему они не решили проблему дистанционного обучения своими силами, в результате чего Президенту пришлось подключать к этому ведомство Михаила Федорова.

 Все заявления заместителя министра образования Егора Стадного в последнее время касались исключительно борьбы за сохранение в полном объеме финансирования государственных программ. Например, МОН требовал оставить им 44,9 млн грн на создание (!) и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся в условиях карантина.

Егор Стадный и раньше занимался вопросами финансовых потоков, в частности перераспределения средств с бюджетных студентов на контрактников. Этой теме он посвятил большую часть своей работы в министерстве, куда пришел вместе с Анной Новосад из аналитического центра CEDOS, созданного на гранты Джорджа Сороса экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

 В центре CEDOS работала также супруга Стадного Ирина Шевченко, назначенная заместителем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой.

 СМИ сообщают, что Стадный как и Шевченко абсолютно подконтролен Квиту и полностью интегрирован в грантовую систему фондов Сороса. Примечательно, что на фейсбук-странице Стадного нет упоминания о его нынешней работе в министерстве, а указан только CEDOS.

После спасения ситуации с запуском дистанционного обучения силами Минцифры, нерешенными остаются вопросы обучения студентов и учащихся учебных заведений профессионально-технической подготовки. Этот факт, а также бездеятельность Стадного вызывают возмущение руководства Кабмина. Поэтому согласование кандидатуры на его место уже идет и в ближайшее время вопрос будет вынесен на заседание правительства.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

2020-04-01 20:30 486

Крым максимально изолируют - как добраться на полуостров во время карантина

2020-04-01 20:00 378

Зеленский готов максимально ужесточить карантин: уже с 6 апреля украинцев заставят...

2020-04-01 16:30 25647

В Киеве из обсервации сбежали более 50 потенциально зараженных COVID-19

2020-04-01 14:12 225

Еще новости в разделе "Детали"

Замминистр образованя Егор Стадный занят борьбой за деньги, подготовкой системы образования к обучению в условиях карантина занимаются другие

2020-04-01 17:07 222

Богдан и Вавриш пытаются «отжать» Киев и дискредитируют президента, — СМИ

2020-04-01 16:57 285

СМИ По заказу Коломойского: Гео Лерос возглавил антипрезидентское крыло «Слуги народа»

2020-03-30 16:39 585

Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора

2020-03-28 13:43 966
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Замминистр образованя Егор Стадный занят борьбой за деньги, подготовкой системы образования к обучению в условиях карантина занимаются другие 2020-04-01 17:07 222
Богдан и Вавриш пытаются «отжать» Киев и дискредитируют президента, — СМИ 2020-04-01 16:57 285
СМИ По заказу Коломойского: Гео Лерос возглавил антипрезидентское крыло «Слуги народа» 2020-03-30 16:39 585
Карантин коррупции не помеха: на взятке 25 тысяч долларов задержан подчинённый Максима Вихора 2020-03-28 13:43 966

Лента

видео 20:39 Зеленский: Мы должны удержать заробитчан, вернувшихся из-за COVID-19
20:30 Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений
20:00 Крым максимально изолируют - как добраться на полуостров во время карантина
19:43 Кабмин установил доплаты пенсионерам по 500 и 1000 грн: кто сколько получит
19:30 В Черновицкой области вводят особый режим въезда
19:00 Геращенко спрогнозировал пик эпидемии COVID-19 в Украине
18:45 Зеленский поручил отправить бригаду медиков в Италию
18:30 "Золотой" доллар и безработица: Кабмин озвучил неутешительный прогноз для украинцев
17:20 Из-за карантина украинцам обещают доплаты, власти готовят списки
17:07 Замминистр образованя Егор Стадный занят борьбой за деньги, подготовкой системы образования к обучению в условиях карантина занимаются другие