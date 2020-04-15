Коронавирус Ляшко рассказал, сколько инфицированных коронавирусом одновременно выдержит медсистема Украины

2020-04-15 18:30 147
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Медицинская система Украины сможет выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшков эфире одного из украинских телеканалов.

"Наша грань, на которую мы рассчитывали, и какой мы придерживаемся - не более 3 500 одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и одновременно лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний", - заявил Ляшко.

Также он подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами. По словам Ляшко, в настоящее время Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

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