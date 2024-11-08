Политика Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее Европейского Союза

2024-11-08 11:32

Поддержка Украины в последующие месяцы определит будущее Европейского Союза. Европа должна сделать больше для защиты и себя и Украины после победы Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Bloomberg.

Он призвал своих партнеров из ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять угрозе со стороны Кремля и продемонстрировать Дональду Трампу, что Европа серьезно относится к безопасности.

Михал находится в венгерской столице Будапеште для проведения встреч, которые начнутся 7 ноября.

В ходе этих встреч европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Трампа.