Детали Специалисты поделились, как очистить печень на карантине

2020-04-21 18:00 141

Печень очень важный орган, так как именно она отвечает за очистку организма. К сожалению, печень сама может загрязниться, если не справится с возложенной на нее работой. Поэтому специалисты решили рассказать, как правильно почистить печень в домашних условиях.

По данным, учеными было проведено несколько исследований, чтобы изучить составляющие пищевого рациона среднестатистического человека. Результаты дали возможность с уверенностью утверждать, что есть несколько продуктов, которые помогают выводить токсины из организма, а потому печень таким образом очищается.

По словам специалистов, самый большой вред нормальному функционированию печени у человека наносят употребление жареной и жирной еды, а особенно - злоупотребление алкогольными напитками. Нивелировать вредное воздействие указанных составляющих может включение в ежедневный рацион зеленого чая. Данный напиток обладает отличными антиоксидантными свойствами благодаря большому наличию в нем катехинов.

Но есть продукты, которые оказывают позитивное влияние на состояние печени. К примеру, очень полезной является пытка. Она оказывает мочегонный эффект, что помогает организму очищаться от токсинов. Кроме того, как утверждают ученые, очень хорошо способствует выведению вредных веществ из организма – яблоки. Они богаты на пектин, который положительно влияет на печень.

Также, по мнению специалистов, на печень положительно влияют лук и чеснок, так как в них содержится такое вещество как аллицин. Кроме того, ученые советуют регулярно употреблять брокколи и цветную капусту, так как эти продукты очень хорошо сказываются на метаболизме. Кроме того, они позволяют ускорить процесс заживления поврежденных клеток печени.

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