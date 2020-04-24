Национальная опера Украины сообщает!
В связи с решением Кабмина о продлении карантина до 11 мая 2020 года, репертуарные спектакли Национальной оперы с 25 апреля по 10 мая переносятся на июль:
А именно:
«Юлий Цезарь» с 25.04. переносится на 02.07.
«Мастер и Маргарита» с 28.04. – на 09.07.
«Алеко» та «Кармен-сюита» с 29.04. – на 08.07.
«Свадьба Фигаро» с 30.04. – на 16.07.
«Кармен» с 01.05. – на 03.07.
«Мадам Баттерфлай (Чио-Чио-Сан)» с 02.05. – на 10.07.
«Сказка о царе Салтане» с 03.05. (в 12:00) – на 07.07.
«Лебединое озеро» с 03.05. (в 19.00) – на 07.07.
«Щелкунчик» с 05.05. – на 12.07.
«Наталка Полтавка» с 06.05. – на 01.07.
«Гала Чайковский» с 07.05. – на 15.07.
«Ромео и Джульетта» с 08.05. – на 04.07.
«Дон Карлос» с 09.05. – на 05.07.
«Раймонда» с 10.05. – 11. 07.
Обратите внимание:
«Буратино» (18.04)
«Реквием» (26.04)
«Белоснежка и семь гномов» (02.05)
Даты этих представлений будут сообщены позже.
Балет «Жизель», который был отменен 17 марта, возвращается в афишу 14 июля.
Билеты ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!
Национальная опера Украины возобновит свою работу после официального завершения карантина.
А пока приглашаем вас посмотреть и послушать любимые оперы и балеты на нашем канале Kyiv Opera.
Также вы сможете виртуально встретиться со звездами Национальной оперы Украины в проекте #театрвдома на официальной странице театра в FB.
Онлайн-система продажи билетов и электронная почта билетного отдела: tickets@opera.com.ua работают в штатном режиме.
Телефонные консультации и справки о переносе представлений или возврате билетов можно будет получить после официального завершения карантина по номерам: (044)235-26-06; (044)234-03-53
Следите за обновлением информации на сайте театра и оставайтесь здоровыми!
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