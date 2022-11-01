Мир фото Що покаже Національна опера України у листопаді - репертуар, прем’єри, замовлення квитків

2022-11-01 21:51

Афіша Національної опери України на листопад 2022 року складається з кращих зразків світового та українського класичного мистецтва поточного репертуару театру, двох прем’єриних показів (опера Дж.Верді «Травіата» та балет «Доктор Фауст) і балетом «Віденський вальс», який присвячений пам’яті Аніко Рехвіашвілі.

І хоча вистави в жовтні будуть лише «денні» та лише в п’ятницю (початок о 17:00), суботу (о 15:00) та неділю (о 15:00), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), Національна опера України своєю афішею гарантує радість від зустрічі з улюбленими виставами та артистами, що допоможе нам всім (і глядачам, і виконавцям) уникнути пост-стресового емоційного «вигорання»!

Найближчі заплановані вистави:

4 листопада (п’ятниця) о 17:00 - балет А.Адана «Корсар».

Романтичний балет «Корсар» А.Адана з використанням музики Лео Деліба у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару Національної опери України.

Цього разу в головних партіях глядачі побачать Микиту Сухорукова (Конрад, корсар), Ілону Кравченко (Медора), Анну Єлісєєву (Гюльнара), Володимира Кутузова (Ланкедем), Даніїла Сілкіна (Раб), Дениса Турчака (Бірбанто) та ін. Диригент – Герман Макаренко

5 листопада (субота) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М.Лисенка (сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію).

Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Головний персонаж опери - полтавська дівчина Наталка, що тужить за коханим Петром, який перебуває у далекій стороні і невідомо, коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитись на заручини із Возним... Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

В титульній партії Наталія Николаїшин. Також в головні партії виконують: Анжеліна Швачка (Горпина Терпелиха, мати Наталки), Сергій Пащук (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Геннадій Ващенко (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

6 листопада (неділя) о 15:00 - чарівний комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів. У головних ролях: Тетяна Льозова (Сюзанна), Ярослав Ткачук (Фігаро), Костянтин Пожарницький (Граф Альмавіва), Маргарита Альянах (Графиня), Олексій Швидкий (Керубіно). Характерний образ темпераментної дами Марцеліни створить Віталій Нетруненко. Диригент – Герман Макаренко.

11 листопада (п’ятниця) о 17:00 – вечір одноактних балетів «Пахіта» Л.Мінкуса та «Болеро» М.Равеля. За участі провідних солістів балетної трупи театру – Наталії Мацак та Сергія Кривоконя.

12 листопада (субота) о 15:00 - комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. Постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. В головних ролях: Олександр Киреєв (Фігаро, цирульник)), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Сусанна Чахоян (Розина), Сергій Магера (Дон Базіліо, вчитель музики), Андрій Маслаков (Лікар Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін.

13 листопада (неділя) о 15:00 – витончено-романтичний балет «Жизель» А.Адана. Головні партії виконують: Катерина Алаєва та Микита Сухоруков.

18 листопада (п’ятниця) о 17:00 - опера Ж.Бізе «Кармен».

На сьогоднішній день «Кармен» є однією з найбільш популярних опер у світі. Її виконують практично на всіх оперних сценах світу. Цого разу на сцену Національної опери України вийдуть: Ірина Петрова (в титульній партії), запрошений соліст Олег Злакоман (Хозе), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Олександр Мельничук (Ескаміьо, тореадор), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка), Сергій Магера (Цуніга, капітан) та ін.

19 листопада (субота) о 15:00 – балет «Дон Кіхот» Л.Мінкуса. Головні партії в балеті, який без перебільшення, називають святом танцю, виконують: Ольга Голиця (Кітрі), Ян Ваня (Базиль), Ольга Киф’як-фон-Крамер (Вулична танцівниця), Віталій Нетруненко (Еспадо) та ін.

20 листопада (неділя) о 15:00 – третій прем’єрний показ опери «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка, який ще в 2019 році пообіцяв Києву авангардну версію однієї з найзнаменитіших і найкрасивіших опер у світі.

Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов'яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом - Україна у авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві.

Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу - мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними... І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії.» - сказав Анатолій Солов'яненко.

Постановний склад: Анатолій Солов’яненко (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Вікторія Савенко (хормейстер-постановник), Андрій Злобін (художник-постановник), Ганна Іпатьєва (художник костюмів), Віктор Іщук (постановник танців).

Дійові особи та виконавці: Віолетта Валері (Лілія Гревцова), Альфред Жермон (Дмитро Кузьмін), Жорж Жермон, його батько (Петро Приймак), Лікар Гренвіль (Володимир Тишков), Барон Дюфоль (Дмитро Агеєв), Маркіз д’Обіньї (Михайло Кірішев), Гастон, віконт де Леторьєр (Сергій Пащук), Флора Бервуа (Анжеліна Швачка), Аніна (Світлана Годлевська), Жозеф, слуга Віолетти (Сергій Скочеляс).

25 листопада (п’ятниця) о 17:00 – вечір одноактних балетів у постановці Віктора Іщука: балет «Широко заплющені очі» та 3-й прем’єрний показ балету «Доктор Фауст» на музику Р.Вагнера, Г.Берліоза, Ш.Гуно, Дж.Пуччіні, В.Белліні.

Балет «Доктор Фауст» - неокласична вистава в жанрі сатиричної трагедії за мотивами однойменних творів Йоганна Воольфганга фон Гете та Кристофера Марлоу. В постановці використовуються техніки неокласичного, класичного, історико-побутового танцю, пантоміми, а також вокал. Оперні арії символізують божественне втручання, хор – спасіння душі Фауста, пантоміма – діяння Мефістофеля та неокласика, як внутрішній світ та переживання головного героя – Доктора Фауста…. Хореограф та режисер-постановник – Віктор Іщук, диригент-постановник – Микола Дядюра. Дійові особи та виконавці: Фауст (Сергій Кривоконь, Ян Ваня), Гретхем (Наталія Мацак, Анастасія Шевченко), Німфа (Катерина Курченко, Ірина Борисова), Мефістофель (Віктор Іщук, Даніїл Сілкін), оперні арії (Лілія Гревцова, Ольга Фомічова). Артисти балету та хор Національної опери України.

26 листопада (субота) о 15:00 – опера Дж.Верді «Набукко. До Дня пам’яті жертв голодоморів.

27 листопада (неділя) о 15:00 – балет «Віденський вальс» Йоган Штраус (батько), Йозеф Штраус, Йоган Штраус (син) у постановці Аніко Рехвіашвілі. Власне, саме пам’яті Аніко Юріївни «Віденський вальс» цього разу і присвячений. «Віденський вальс» - це перший авторський багатоактний балет, який балетмейстерка створила в 2001 році. Він і сьогодні залишається однією з найкасовіших, найпопулярніших та найулюбленіших глядачами вистав Національної опери України.

Головні партії виконують провідні солісти балетної трупи театру: Христина Шишпор, Володимир Кутузов, Тетяна Льозова, Ярослав Ткачук.

Аніко Юріївна Рехвіашвілі (17 грудня 1963, Київ – 16 листопада 2019, Київ) - українська балетмейстерка, професорка, народна артистка України, лауреатка II Міжнародного конкурсу артистів балету імені Сержа Лифаря за номінацією «Хореографія», засновниця театру сучасної хореографії «Аніко-балет», художній керівник балетної трупи Національної опери України (2013—2019). Аніко Рехвіашвілі в 1995 році заснувала перший в Україні професійний театр сучасної хореографії «Сузір'я Аніко», пізніше перейменований в «Аніко-балет». Формуючи репертуар театру, разом з учасниками трупи створювала власний неповторний авторський хореографічний стиль. В хореографічних композиціях «Дві троянди», «Крик», «Очікування», «Рондо», «Болеро», «Новий день», балетах «Пори року», «Нескінченна сповідь», «Карміна Бурана», «Італійський альбом» гармонійно поєднувалися поліфонія музики, оригінальна хореографія, глибока драматургія та емоційне професійне виконання. Ці та інші твори отримували схвальні відгуки преси і захоплювали глядачів...

Вершиною творчості балетмейстерки вважаються твори, поставлені нею на посаді художньої керівниці балетної трупи Національної опери України, куди її запросили в 2013 році. Будучи послідовницею творчості Джорджа Баланчина, Ролана Петі, Моріса Бежара, Джона Кранко та інших, в цей найактивніший період свого мистецького життя сповідувала неокласичний стиль.

Аніко Рехвіашвілі — прихильниця сюжетної хореографії, її твори мають глибоку драматургічну основу, втілену на сцені за допомогою естетично довершеної танцювальної мови з яскраво вираженим індивідуальним стилем. Формуванню її творчого почерку сприяло глибоке розуміння і відчуття музичного матеріалу, з яким вона працювала (у співпраці з диригентом, народним артистом України О. Бакланом, головним диригентом театру, народним артистом України М. Дядюрою) і вплітала в драматургічну основу своїх фундаментальних творів.

На сцені Національної опери України крім «Віденського вальсу» поставила широкоформатні авторські балети «Даніела» М. Чембержі, «Дама з камеліями» на музику Л. Бетховена, І. Брамса, І. Пахельбеля, Г. Форе, Е. Елгара, І. Стравінського; «Дафніс і Хлоя» на музику М. Равеля, «Ночі в садах Іспанії» та «Трикутний капелюх» на музику М. де Фальї, «Половецькі танці» на музику О. Бородіна, «Снігова королева» на музику П. Чайковського, А. Лядова, А. Рубінштейна, Е. Гріга, Ж. Массне, «Юлій Цезар» на музику О. Респігі, «Красуня та чудовисько» (не завершено), хореографічні картини в оперних виставах «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди, «Мойсей» М. Скорика, «Норма» В. Белліні, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, що мають незмінний успіх у глядачів театру. Під її керівництвом балетна трупа здійснила ряд успішних гастрольних подорожей Японією (Токіо), Грецією (Афіни), Німеччиною, Італією, Францією (Париж).

Значний творчий здобуток Аніко Рехвіашвілі ставить її в ряд з видатними українськими балетмейстерами і найкращими педагогами хореографії XX-XXI сторіч.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн. Ціна квитків: від 100 до 500 грн.