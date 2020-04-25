Коронавирус фото + видео Переполох в "Борисполе": авиарейс для возвращения иностранцев в Милан через Франкфурт заблокирован

2020-04-25 13:30 894

Один из пассажиров описывает ситуацию:

"С 4:30 до 11:50 утра, а это около 8 часов мы находимся с малолетним ребенком в Аэропорту Борисполь без еды, воды, а точнее без возможности даже что-то купить в радиусе 15 км. Каждые 30 мин рейс во Франкфурт переносится по непонятным никому причинам. Никто ничего не знает!

Я все понимаю, сейчас сложные непредсказуемые времена, однако с людьми нужно общаться и объяснять причины. В терминале F аэропорта Борисполь сейчас находится много иностранных пассажиров, не все из Киева - ведь это рейс возвращения домой иностранцев.

Последствия:

- наш рейс в Милан через Франкфурт (отдельный билет) не возвращает деньги, так как мы пока не вылетели. 2000 евро минус, билеты Скайапом соответственно.

- оплаченный багаж также в минусе

Кто виноват? Аэропорт, авиалинии или форс-мажор, который будет как всегда выгоден одной стороне ...

Пусть устанавливает суд".

Смотреть ВИДЕО, что сейчас происходит в Борисполе в терминале F

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