Коронавирус фото + видео Переполох в "Борисполе": авиарейс для возвращения иностранцев в Милан через Франкфурт заблокирован

2020-04-25 13:30 894
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Один из пассажиров описывает ситуацию:

"С 4:30 до 11:50 утра, а это около 8 часов мы находимся с малолетним ребенком в Аэропорту Борисполь без еды, воды, а точнее без возможности даже что-то купить в радиусе 15 км. Каждые 30 мин рейс во Франкфурт переносится по непонятным никому причинам. Никто ничего не знает!

Я все понимаю, сейчас сложные непредсказуемые времена, однако с людьми нужно общаться и объяснять причины. В терминале F аэропорта Борисполь сейчас находится много иностранных пассажиров, не все из Киева - ведь это рейс возвращения домой иностранцев.

Последствия:

- наш рейс в Милан через Франкфурт (отдельный билет) не возвращает деньги, так как мы пока не вылетели. 2000 евро минус, билеты Скайапом соответственно.

- оплаченный багаж также в минусе

Кто виноват? Аэропорт, авиалинии или форс-мажор, который будет как всегда выгоден одной стороне ...

Пусть устанавливает суд".

Смотреть ВИДЕО, что сейчас происходит в Борисполе в терминале F

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о том, что никогда не покажут по ТВ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Не хотят в обсервацию: В аэропорту «Борисполь» полиция гонялась за вернувшимися из Вьетнама пассажирами

2020-03-29 21:00 1686

Главный украинский аэропорт на карантине - Борисполь закрыл терминал F

2020-03-23 12:43 1041

Медик раскрыл суровую правду об эпидемии коронавируса и карантине в Италии

2020-03-19 12:15 3291

Эвакуация украинцев: сегодня страну прибудут 35 международных рейсов

2020-03-17 14:45 927

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить

2020-04-25 15:00 681

Кладбища под замком: полиция в Киеве сделала заявление о поминальных днях

2020-04-25 14:30 468

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

2020-04-25 14:00 693

фото + видео Переполох в "Борисполе": авиарейс для возвращения иностранцев в Милан через Франкфурт заблокирован

2020-04-25 13:30 894
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить 2020-04-25 15:00 681
Кладбища под замком: полиция в Киеве сделала заявление о поминальных днях 2020-04-25 14:30 468
Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем 2020-04-25 14:00 693
фото + видео Переполох в "Борисполе": авиарейс для возвращения иностранцев в Милан через Франкфурт заблокирован 2020-04-25 13:30 894

Лента

15:00 Украина будет выходить из карантина в 5 этапов: когда и что собираются разрешить
14:30 Кладбища под замком: полиция в Киеве сделала заявление о поминальных днях
14:00 Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем
фото + видео 13:30 Переполох в "Борисполе": авиарейс для возвращения иностранцев в Милан через Франкфурт заблокирован
13:00 В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных Covid-19
12:47 Николай Тищенко организовал избирательный штаб в ресторане «Велюр»
12:30 В ВОЗ заявили о стратегии борьбы с коронавирусом
12:00 Стукачество и репрессии: как крымчане живут в оккупации в условиях карантина
11:30 Помпео рассказал, как долго Китай мог скрывать информацию о коронавирусе
11:00 Сразу штраф: украинских водителей ждет новый удар, Рада приняла радикальное решение