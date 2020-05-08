Детали Александр Байда : “непотопляемый торгаш “ министерства обороны

2020-05-08 11:38 105

Скандалы оборонной сфере сотрясают Украину. Только за несколько последних дней НАБУ заявили о новых фактах в расследовании целой череды коррупционных схем в Министерстве обороны Украины. 28 апреля 2020 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили бывшим замминистра обороны и директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившее 17,4 млн грн убытков. В этом деле речь идет о странной закупке грузовых автомобилей для армии. ( https://nabu.gov.ua/novyny/korupciya-v-oboronci-ekszastupnyku-ministra-oborony-povidomyly-pro-pidozru). Буквально на следующий день, 29 апреля НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО «Оптимумспецдеталь» в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления - уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств в особо крупных размерах, приобретенных в результате указанного преступления. Здесь речь идет о том, что фигуранты дела наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна «Укроборонпром» с уклонением от уплаты налогов. Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн.( https://nabu.gov.ua/novyny/zlovzhyvannya-v-oboronniy-sferi-osobam-yaki-organizuvaly-i-zabezpechuvaly-robotu-tov).

4 мая появляется информация о грабеже уже Нацгвардии на сумму в 81,4 млн. грн. опять-таки предприимчивыми снабженцами от армии. Здесь речь идет уже о махинациях в строительстве жилья для военных. (https://nabu.gov.ua/novyny/zavolodinnya-81-mln-grn-nacgvardiyi-novi-pidozryuvani-ta-onovleni-fakty). Последние расследования являются подтверждением официального журналистского расследования, проведенного пару месяцев назад в отношении еще одного громкого дела – с обеспечением военнослужащих нормальной едой. (http://www.bagnet.org/news/politics/418717/ocherednoe-vozrozhdenie-vorovatogo-feniksa) . Все эти эпизоды прямо или опосредованно выводят пытливого следователя на странное предприятие в структуре Министерства обороны Украины – концерн «Военторгсервис».

Он был создан летом 2005-го указом главы МО №358 в составе Главуправления торговли тыла МО с целью «получения прибыли, обеспечения сохранности, эффективного использования, содержания предприятий военной торговли» и т.д. Вначале, если верить статистике, так и было. Вот финансовые отчеты «Военторсервиса»: доход от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2010-й год – почти 116,4 млн. грн.; за 2011-й – свыше 98,1 млн. Вот баланс концерна за 2011-й: всего активов на начало отчетного периода – почти 143,1 млн. грн., на конец отчетного периода – свыше 144,5 млн. Вот справка Государственной налоговой инспекции в Соломенском районе Киева (№3911/10/24-035 от 13.02.2012): «Задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сборов нет».

Уже в 2012-м задолженность предприятия составила 12 млн. грн. Дальше хуже. И концерн всплывает уже в новых схемах – Порошенко-Свинарчука. Вот справка той же налоговой №4306/10/26-58-23-01-12 от 20.02.2015: «За предприятием учитывается налоговая задолженность в сумме 14 196 505,84 грн.». Вот письмо Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны на имя еще одного тогдашнего начальника Бирюкова – министра Степана Полторака: «Концерн «Военторгсервис» имеет кредиторскую задолженность в размере 49,134 млн. грн., с которой просроченная кредиторская задолженность перед государственным бюджетом (по обязательным платежам) составляет 19,677 млн. грн. (№295/776 от 06.08.2015).

Поскольку с войной в тыловой бюджет Минобороны потекли миллиарды гривен – на питание, на обмундирование и т.д., «Военторгсервис» тоже начал активно участвовал в «освоении» шальных денег. Дошло жо того, что в ноябре 2016-го работники СБУ задержали двух должностных лиц концерна на взятке в $900 тыс. долларов. Последний государственный аудит (за период с 2005 года по сентябрь 2017 года) показал: концерн «Военторгсервис», имеющий 12 обособленных подразделений и насчитывающий 1000 объектов госсобственности стоимостью 157 млн. грн. по всей территории Украины, из-за незаконного отчуждения недвижимости понес убытки в размере свыше 32 млн. грн. «Концерн не обеспечил выполнение условий договоров 2015-2016 годов на поставку Министерству обороны Украины госзаказа по вещевому обеспечению на сумму почти 13 млн. гривен», - отметили аудиторы.

Дальше начались фантастические события – директора концерна то берут на очередной взятке и увольняют, но оказывается, что это не он и он на рабочем месте… (https://gordonua.com/amp/news/localnews/prokuratura-otkryla-delo-po-faktu-prisvoeniya-gosimushchestva-voysktorgservisa-na-47-mln-grn-165341.html) Потом выясняется, что он бывший директор, а через некоторое время становится известно, что бывший директор никуда не уходил, а был в статусе врио.( https://gordonua.com/news/politics/gendirektora-koncerna-voentorgservis-uvolili-s-dolzhnosti-188265.html). Кто же этот загадочный чиновник, которого не могут никак «взять» правоохранители? Оказалось, что генеральным диектором концерна «Военторгсервис» является Александр Байда. Официально на этой должности он с 17.05.2019. До этого. Аж с 18.04.2017 был в статусе врио генерального директора. До этого первым замом и помощником гендиректора все того же концерна.

По данным СМИ, непотопляемый и неуловимый Александр Байда – друг и подельник известного «волонтера» и помощника Порошенко Юрия Бирюкова, который заработал миллионы на войне и армии.

Возможно расследования НАБУ дадут ответы на вопросы об истинных причинах странной карьерной лестницы и непотопляемости генерального директора «Военторгсервис» и его покровителей.