Политика Генсек НАТО заявил, что Альянс должен брать на себя большую часть расходов на помощь Украине

2025-01-24 08:26

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США должны продолжать поставлять оружие Украине, тогда как и Европа готова оплатить расходы. Он отметил важность наращивания оборонного производства.

Альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать производство оборонной промышленности и брать на себя большую часть расходов на помощь Украине.

"В отношении Украины необходимо, дабы участие США продолжалось. И если новая администрация Трампа окажется готовой продолжать снабжать Украину со своей оборонно-промышленной базы, то по счету готовы платить европейцы. Убежден в этом более чем - должна быть готовность это делать", - заявил Рютте.

 

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