Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК За год в Киеве стало почти на 200 легальных миллионеров больше

2020-05-15 14:14 168
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В Киеве живет 1255 миллионеров, сообщает Госналоговая служба Украины.

Столичное управление сообщает, что в течение января-апреля этого года жители столицы подали более 9 тыс. деклараций о доходах имущественном состоянии на общую сумму 11 млрд грн, и уплатили более 268,5 млн доходов и более 35,1 млн военного сбора.

"Доходы более 1 млн грн задекларировали 1255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 грн военного сбора", - сообщают в налоговой.

Напомним,  в апреле прошлого года в Киеве было 1092 миллионера.

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