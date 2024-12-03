ВОЙНА В Украине В Киеве разоблачили работника ТЦК, освобождавшего от мобилизации за 12 000 долларов

2024-12-03 12:27

Правоохранители разоблачили в Киеве врача и чиновника военкомата, способствовавших уклонению от мобилизации за 6 000-12 000 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, бывший работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и врача городской больницы.

Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность уехать за границу.

В ходе досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами.

Один из военнообязанных, используя заключение ВВК и временное удостоверение военнообязанного с данными по исключению его из военного учета, пересек государственную границу Украины.

Сумма неправомерной выгоды за уклонение от мобилизации составляла от 6 000 до 12 000 долларов за человека.

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения.

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ВОЙНА В Украине

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За сутки украинская армия ликвидировала почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров 2024-12-03 14:31
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В Киеве разоблачили работника ТЦК, освобождавшего от мобилизации за 12 000 долларов 2024-12-03 12:27