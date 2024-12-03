В Киеве разоблачили работника ТЦК, освобождавшего от мобилизации за 12 000 долларов

Правоохранители разоблачили в Киеве врача и чиновника военкомата, способствовавших уклонению от мобилизации за 6 000-12 000 долларов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, бывший работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и врача городской больницы.
Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность уехать за границу.
В ходе досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами.
Один из военнообязанных, используя заключение ВВК и временное удостоверение военнообязанного с данными по исключению его из военного учета, пересек государственную границу Украины.
Сумма неправомерной выгоды за уклонение от мобилизации составляла от 6 000 до 12 000 долларов за человека.
Всем трем фигурантам сообщено о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения.