Детали Ученые назвали болезни, которые возникают от злоупотребления кофе

2020-05-17 15:00 333
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Ученые провели исследование и проанализировали взаимосвязь употребления напитка и риска возникновения заболеваний.

Отмечается, что большое количество кофе вредит организму человека. Специалисты узнали, какие генетические варианты связаны с повышенным употреблением людьми кофе. Ученые по информации британского Биобанка, посмотрели, чем болеют люди, которые, согласно генетической предрасположенности, с большой вероятностью злоупотребляют кофе.

Если человек ежедневно употребляет кофе в большом количестве, то это может привести к остеоартрозу, артропатии и ожирению. Ученые считают, что шесть чашек кофе в день для человека не несет вред.

"Во всем мире люди выпивают три миллиарда чашек кофе ежедневно, поэтому необходимо изучать его положительное и отрицательное воздействие на здоровье", - считает Элина Гиппенен, профессор Университета Южной Австралии, соавтор исследования.

Также авторы исследования считают, что кофе полезный напиток, но употреблять его нужно в правильном количестве.

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