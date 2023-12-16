Политика Шольц рассказал, как вывел Орбана попить кофе во время голосования по Украине

2023-12-16 08:30

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, как перед голосованием за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС вывел венгерского премьер-министра Виктора Орбана выпить кофе за пределами зала, где проходила процедура.

На пресс-конференции в Брюсселе Шольц подтвердил историю, которая до того попала СМИ, о том, при каких обстоятельствах Орбан вышел из зала, где остальные 26 лидеров стран-членов ЕС в то время одобрили начало переговоров с Украиной.

По словам Шольца, он предложил Орбану таймаут, чтобы дать возможность странам-членам ЕС достичь согласия по переговорам по Украине. Венгерский премьер после коротких раздумий согласился, и "тогда мы приняли решение 26-ю голосами".

"Это (вето. - ред.) нельзя решать каждый раз, выходя за дверь. Это для особых моментов" – пояснил он.

Шольц подчеркнул, что выход Орбана – "не трюк", а предложение помощи: "Это решение, которое мы приняли по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. (Только. - ред.) это не то, что надо делать каждый раз".

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

14 декабря на саммите ЕС поддержали начало переговоров с Украиной и Молдовой.

Решение по Украине долго блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив премьер-министра страны Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом воздержаться. Посл этого Орбан заявил, что согласился отказаться от права вето, потому что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.