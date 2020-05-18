Коронавирус МОН призывает правительство открыть учебные заведения

2020-05-18 18:00 120

Министерство образования и науки призывает правительство открыть учебные заведения для проведения определенных мероприятий. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный во время онлайн-трансляции в Facebook.

“Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211 постановление. Они направлены коллегам по правительству, к Главному санитарному врачу, в Минздрав, где мы просим, учитывая все обращения заведений не только нашей сфере управления но и министерства культуры, чтобы мы открыли посещения учебных заведений, в том числе высшего образования и профессионального... для проведения определенных мероприятий”, — сказал Стадный.

По его словам, в частности это касается подготовки к дипломной работе, проведение лабораторных работ, тренажерных занятий, проведения аттестации, где это невозможно сделать дистанционно.

“Эти наши предложения сейчас рассматривают в Минздраве, в ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения”, — добавил замминистра.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай, чем так опасен коронавирус