Экономика Зеленский объяснил, как потратят деньги МВФ

2020-05-23 10:00 594

Как и предполагалось ранее, кредитные средства пойдут на проедание и латание дыр в госбюджете.



Кредитные средства, которые официальный Киев хочет получить от Международного валютного фонда, пойдут на покрытие нехватки денег в госбюджете и пополнение валютных резервов Национального банка.



Об этом в пятницу, 22 мая, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщили в офисе президента Украины.



"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги Фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - сказал Зеленский.



Напомним, Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов. В настоящее время соглашение достигнуто на рабочем уровне, руководство МВФ рассмотрит его в ближайшие недели.



Ранее глава Национального банка Яков Смолий заявил, что все транши кредита МВФ планируется потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 млрд грн, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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