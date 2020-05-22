Экономика Зеленский объяснил, как потратят деньги МВФ

2020-05-23 10:00 594
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Как и предполагалось ранее, кредитные средства пойдут на проедание и латание дыр в госбюджете.

Кредитные средства, которые официальный Киев хочет получить от Международного валютного фонда, пойдут на покрытие нехватки денег в госбюджете и пополнение валютных резервов Национального банка.

Об этом в пятницу, 22 мая, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщили в офисе президента Украины.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги Фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - сказал Зеленский.

Напомним, Украина и МВФ договорились о кредите stand-by на пять миллиардов долларов. В настоящее время соглашение достигнуто на рабочем уровне, руководство МВФ рассмотрит его в ближайшие недели.

Ранее глава Национального банка Яков Смолий заявил, что все транши кредита МВФ планируется потратить на покрытие рекордного дефицита госбюджета почти в 300 млрд грн, который образовался из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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