Коронавирус МОЗ уточнило бесплатные услуги для больных с COVID

2020-05-26 16:30 153
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Государство обязано оплачивать ряд медицинских услуг для лечения больных коронавирусом. В НСЗУ уточнили, на что именно могут рассчитывать пациенты.

Национальная служба здоровья опубликовала перечень бесплатных услуг для пациентов с коронавирусом. Перечень во вторник, 26 мая, обнародован на Правительственном портале.

Согласно сообщению, НСЗУ выплатила почти 163 млн грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Так, медучреждению платят за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная. 

По поводу экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, предоставляет рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Отмечается, что Нацслужба здоровья платит "экстренке" за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирусную болезнь.

В стационаре пациенты с коронавирусом получают такие бесплатные услуги:

  • тестирование на SARS-Co-V-2,
  • лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови),
  • медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами,
  • кислородную поддержку,
  • интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО при необходимости,
  • обезболивание и медикаментозную терапию,
  • консультации врачей других специальностей и тому подобное.

"Всего за стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией средства получили 6 учреждений, входящих в перечень определенных больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 (более 25,6 млн грн) и 31 заведение, не входящее в перечень больниц, определенных для госпитализации, и получают выплаты только в апреле (10,8 млн грн)", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, за медпомощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн грн. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн грн.

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