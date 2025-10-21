Спорт Промоутер Едді Гірн розпочав переговори про поєдинок між українцем Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою

2025-10-21 09:25

Британський промоутер Едді Гірн обговорив потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) в інтерв’ю для YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Гірн переконаний, що Олександр погодиться на бій з Мозесом, якщо юний боксер збільшить свою кількість перемог.

"Я розумію, що коли ти досяг усього, ти, ймовірно, думаєш: "Ось цей хлопець повинен заслужити бій".

Ітаума боксувала з Ділліаном Вайтом, який, ймовірно, у той час був не в найкращій формі. Але якщо він вийде і переможе ще кількох боксерів, то, я впевнений, що Усик битиметься з Ітаумою", - заявив Гірн.

subscriber subscriber

Еще по теме

Девід Хей вважає, що Мозес Ітаума має всі шанси перемогти українського чемпіона Усика

2025-08-30 12:30

За півтора тижня до історичного поєдинку Олександр Усик передав послання Ф'юрі

2024-05-08 09:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Промоутер Едді Гірн розпочав переговори про поєдинок між українцем Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою

2025-10-21 09:25

39-річний легендарний воротар Баварії Мануель Ноєр побив рекорд Бундесліги

2025-10-20 09:35

19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель

2025-10-17 13:30

Легендарний форвард Ліонель Мессі влаштував міжнародний турнір для юних футболістів

2025-10-16 13:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Промоутер Едді Гірн розпочав переговори про поєдинок між українцем Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою 2025-10-21 09:25
39-річний легендарний воротар Баварії Мануель Ноєр побив рекорд Бундесліги 2025-10-20 09:35
19-річним форвардом мадридського Реала Ендріком дуже зацікавився Марсель 2025-10-17 13:30
Легендарний форвард Ліонель Мессі влаштував міжнародний турнір для юних футболістів 2025-10-16 13:35