Промоутер Едді Гірн розпочав переговори про поєдинок між українцем Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою

Британський промоутер Едді Гірн обговорив потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO) в інтерв’ю для YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Гірн переконаний, що Олександр погодиться на бій з Мозесом, якщо юний боксер збільшить свою кількість перемог.
"Я розумію, що коли ти досяг усього, ти, ймовірно, думаєш: "Ось цей хлопець повинен заслужити бій".
Ітаума боксувала з Ділліаном Вайтом, який, ймовірно, у той час був не в найкращій формі. Але якщо він вийде і переможе ще кількох боксерів, то, я впевнений, що Усик битиметься з Ітаумою", - заявив Гірн.