Спорт Британський суперважковаговик Мозес Ітаума жорстко відреагував на заяву Олександра Усика

2026-09-02 16:13

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) відреагував на слова Олександра Усика (25-0, 16 КО), який раніше заявив, що не хоче проводити з ним бій, аби не "зламати" молодий талант.

В інтерв'ю Пірсу Моргану британець висловив повагу до досягнень українського чемпіона, проте категорично не погодився з його оцінкою.

"Чи міг би Усик мене зламати? Абсолютно ні. Я мушу поважати Усика, адже він досяг того, чого не досяг я. Водночас я не збираюся просто погоджуватися з усім, що він каже. Звісно, я дуже поважаю його та його команду", - заявив Мозес.

Водночас Ітаума наголосив, що вважає себе найкращим боксером хевівейту у світі.

"Чи вважаю я себе найкращим суперважковаговиком? Так. Просто я не відчуваю, що вже довів це. І, вочевидь, Усик довів, на що він здатний. Тож я рухаюся поступово, але впевнено.

Можливо, це одне з тих питань: хто переміг би на піку своєї форми - Мозес Ітаума чи Олександр Усик? Але просто зараз, якби я заявив, що збираюся розгромити Усика, це було б дещо самовпевнено; мені не варто так казати, адже я не перемагав суперників такого рівня, яких перемагав він", - додав боксер.