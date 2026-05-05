Спорт Тоні Белью назвав єдиного боксера, який може зупинити домінування суперважковаговика Олександра Усика

2026-05-05 14:42

Тоні Белью для BoxingNews зі посиланням на Ready To Fight поділився думкою про те, хто зможе зупинити домінування суперважковаговика Олександра Усика.

Нагадаємо, що найближчий поєдинок українця відбудеться у травні проти кікбоксера Ріко Верховена.

"Єдиний суперник, який міг би доставити йому проблеми, - це Мозес Ітаума, але він поки не готовий. Не можна кидати його проти Усика, якщо він ще навіть не проводив шестираундових боїв. Це було б несправедливо.

Його промоутер, Френк Воррен, завжди знає, як правильно вибрати момент - він обережно веде своїх бійців з самого низу на вершину. Усик також вміє вибирати правильні бої у потрібний час. Я погоджуюсь - поки не можна ставити новачка проти Усика", - заявив Белью.

Раніше Усик висловився про готовність провести бій з Тайсоном Ф’юрі, який перебуває у пошуках гідного суперника.

