Детали Специалисты назвали продукты, которые обладают омолаживающим эффектом

2020-06-01 12:00 201
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Диетологи утверждают, что сохранить молодость и энергичность человеку могут некоторые продукты, которые стоит включить в рацион. Специалист Светлана Никитчук на своей странице в Instagram поделилась полезным списком, что именно нужно человеку для сохранения молодости и здоровья.

Продукты, обладающие омолаживающим эффектом:

Шпинат - способствует эластичности и упругости кожи, благодаря содержанию коллагена. Также витамин С в шпинате укрепляет организм в целом.

Голубика - способствует работе сердечно-сосудистой системы, которая связана с работой всех систем и тканей организма.

Петрушка - содержит в себе антиоксиданты для укрепления иммунитета, борьбы со свободными радикалами. Также петрушка делает тело подтянутым.

Брокколи - продукт борется с целлюлитом, способствует эластичности и упругости кожи. Брокколи очищают организм от шлаков и токсинов. 

Лимоны - благодаря витамину С укрепляют иммунитет. Очищают организм от шлаков и токсинов. Кожура лимона сужает поры на коже.

Чеснок - продукт замедляет старение организма. 

Виноград - способствует выработке коллагена, омолаживает на клеточном уровне. Подавляет развитие раковых клеток. 

Авокадо - придает упругость и блеск кожи, устраняет морщины, стимулирует обновление клеток.

Сельдерей - тонизирует весь организм, выводит токсины и шлаки.  

Свекла - придает организму энергию, обогащает кровь кислородом.  Содержит водорастворимую клетчатку. 

Оливкое масло - очищает организм от токсинов, шлаков, свободных радикалов. Содержит множество витаминов.

Арбуз - из-за большого количества жидкости увлажняет кожу, способствует обновлению клеток. Насыщает организм витаминами и минералами.

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