Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Замминистра МВД обнародовал в Facebook номера авто потенциальных убийц

2020-06-03 12:41 225
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Замминистра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей, которые за последние сутки превысили скорость на дорогах. 

По словам чиновника, номера автомобилей зафиксировала система автофиксации, которая начала работать с 1 июня.

Замглавы МВД назвал водителей этих авто "потенциальными убийцами на дороге". В то же время, он показал номера машин без последних двух букв, сославшись на защиту персональных данных.

"Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед", - написал Геращенко.

Также он попросил всех, кто может знать машины с такими номерами, обратиться к их водителям с просьбой соблюдать скоростной режим на дорогах.

Полный список он разместил на своей странице в Facebook. По мнению Геращенко, публикация  может предотвратить дальнейшие нарушения.  

Кроме того, он опубликовал фото автомобиля, который стал антирекордсменом за последние сутки - Porsche Cayenne, водитель которого двигался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев - Харьков.

"Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", - отметил замглавы МВД.

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