Политика Финляндия полностью перекрыла границу для автомобилей с номерами страны-террориста

2024-03-18 08:26

В Финляндии больше нельзя ездить на автомобилях с российскими номерами без специального разрешения. Об этом сообщает финская таможенная служба.

"Автомобиль с российскими номерами в Финляндии теперь может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС", - сообщили финские таможенники.

Однако там указали, что будут делать исключения в нескольких случаях:

для студентов дневной формы обучения

людей, работающих по срочному трудовому договору

граждан ЕС или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих на рф

"Однако владельцы таких автомобилей должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета", - отметили таможенники.

У рашистов было шесть месяцев, чтобы вывезти свои авто из Финляндии. Выезд из Финляндии через финско-российскую границу невозможен, поскольку пункты пропуска закрыты до 14 апреля 2024 года.

Ранее все пять стран Евросоюза, граничащие с московией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд зарегистрированных на россии автомобилей.