Финляндия полностью перекрыла границу для автомобилей с номерами страны-террориста

В Финляндии больше нельзя ездить на автомобилях с российскими номерами без специального разрешения. Об этом сообщает финская таможенная служба.
"Автомобиль с российскими номерами в Финляндии теперь может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС", - сообщили финские таможенники.
Однако там указали, что будут делать исключения в нескольких случаях:
"Однако владельцы таких автомобилей должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета", - отметили таможенники.
У рашистов было шесть месяцев, чтобы вывезти свои авто из Финляндии. Выезд из Финляндии через финско-российскую границу невозможен, поскольку пункты пропуска закрыты до 14 апреля 2024 года.
Ранее все пять стран Евросоюза, граничащие с московией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд зарегистрированных на россии автомобилей.