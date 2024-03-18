Политика Финляндия полностью перекрыла границу для автомобилей с номерами страны-террориста

2024-03-18 08:26

В Финляндии больше нельзя ездить на автомобилях с российскими номерами без специального разрешения. Об этом сообщает финская таможенная служба.

"Автомобиль с российскими номерами в Финляндии теперь может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС", - сообщили финские таможенники.

Однако там указали, что будут делать исключения в нескольких случаях:

  • для студентов дневной формы обучения
  • людей, работающих по срочному трудовому договору
  • граждан ЕС или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих на рф

"Однако владельцы таких автомобилей должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета", - отметили таможенники.

У рашистов было шесть месяцев, чтобы вывезти свои авто из Финляндии. Выезд из Финляндии через финско-российскую границу невозможен, поскольку пункты пропуска закрыты до 14 апреля 2024 года.

Ранее все пять стран Евросоюза, граничащие с московией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд зарегистрированных на россии автомобилей.

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