Мир Финляндия перестала пускать авто с номерами рф

2024-03-17 12:30

 

Власти Финляндии предупреждали, что владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои машины.

В Финляндии больше нельзя ездить на автомобилях с российскими номерами без специального разрешения. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает финская таможенная служба.

"Автомобиль с российскими номерами в Финляндии теперь может быть обложен пошлиной и НДС, после чего он должен выехать за пределы ЕС", - сообщили финские таможенники.

Однако там указали, что будут делать исключения в нескольких случаях:

  • для студентов дневной формы обучения
  • людей, работающих по срочному трудовому договору
  • граждан ЕС или Европейской экономической зоны, постоянно проживающих в РФ

"Однако владельцы таких автомобилей должны доказать, что легально ввезли автомобиль в Финляндию до вступления в силу запрета", - отметили таможенники.

У россиян было шесть месяцев, чтобы вывезти свои авто из Финляндии. Выезд из Финляндии через финско-российскую границу невозможен, поскольку пункты пропуска закрыты до 14 апреля 2024 года.

Ранее все пять стран Евросоюза, граничащие с Россией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей. Такое решение принято на основании санкций ЕС, рассматривающих въезд зарегистрированных в РФ машин как запрещенный импорт.

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