Коронавирус В Украине планируют возобновить работу базы отдыха

2020-06-08 21:00 234
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Решение о возобновлении работы санаторием будут принимать власти на местах, исходя из эпидемиологической ситуации.

В Украине уже с 10 июня могут возобновить работу базы отдыха, сообщил в понедельник, 8 июня, глава Минздрава Максим Степанов.

"Согласно с нашим планом выхода с карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, установленных Министерством здравоохранения", - сказал он.

Министр подчеркнул, что открытие баз отдыха будет зависеть от эпидемиологической ситуации на местах.

"Что касается конкретного расположения базы отдыха, в зависимости от региона, вы знаете, что у нас на территории страны действует адаптивный карантин и при достижении показателей, которые действуют на территории той или иной области, если есть возможность перехода в следующий этап, то есть этап, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то в таком случае они начинают работать", - добавил министр.

Также он напомнил, что все приезжающие в Украину должны пройти самоизоляцию или обсервацию.

"Человек, который приезжает в страну, должен пройти самоизоляцию, установив приложение "Дий вдома". Это обязательное правило при прохождении самоизоляции. Если нет такой возможности – установить такое приложение – или нет возможности проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", - напомнил он.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя.

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