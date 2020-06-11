Мир Это признание Джоан Роулинг повергло миллионы ее фанатов в настоящий ужас

2020-06-12 22:12 57

Культовая британская писательница и кинопродюсер Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила сексуальное насилие.

По ее словам, она была очень уязвима, а мужчина "воспользовался ее положением", пишет The Telegraph. Личность мужчины 56-летняя Джоан не раскрыла.

Заявление о пережитом насилии она сделала после того, как ее обвинили в трансфобии за статью "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

После выхода статьи многие поклонники писательницы посчитали, что она неуважительно относится к трансгендерным и транссексуальным людям.

Ранее Джоан Роулинг уже обвиняли в ненависти к трансгендерам. Она подвергалась критике из-за поддержки женщины, которую уволили из-за высказываний о трансгендерах.

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