Мир Психологическое насилие над женщиной в Бразилии стало уголовным преступлением

2021-07-02 22:12

Верхняя палата парламента Бразилии признала преступлением психологическое насилие над женщиной. Виновным будет грозить не только штраф, но и тюрьма от полугода до двух лет.

Теперь данное преступление будет расцениваться как "причинение женщине эмоционального ущерба, наносящего ей вред и мешающего ее полноценному развитию или преследующего цель ее принижения или установления контроля за ее действиями, поведением, верованиями и решениями, путем угроз, запугивания, унижения, манипуляции, изолирования, шантажа, высмеивания, ограничения свободы передвижения и других прав, который наносит вред ее психологическому здоровью и самоопределению".

Также в парламенте страны увеличили срок заключения под стражей виновных в причинении женщинам телесных повреждений. Теперь виновный может попасть за решетку на четыре года.