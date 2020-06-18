Мир В Иране назвали одно условие для передачи Украине черных ящиков сбитого боинга МАУ

2020-06-18 12:41 201
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Министр дорог и развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран готов направить Киеву черные ящики сбитого лайнера МАУ, если Украина сможет обеспечить технические условия для их расшифровки, сообщает Tasnim

По словам Эслами, вопрос передачи самописцев Украине или Франции является "техническим, а не политическим". Он утверждает, что ранее украинская сторона не располагала достаточными техническими возможностями, однако теперь они есть.

"Должное сотрудничество в этом вопросе предполагает расшифровку черных ящиков в Украине в присутствии экспертов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Но если условия не будут предоставлены, то мы вместе займемся расшифровкой во Франции", − указал министр.

Расшифровка самописцев в любом случае предполагает присутствие представителей Ирана и Украины, а также компании − производителя воздушного судна.

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Мир

В Иране назвали одно условие для передачи Украине черных ящиков сбитого боинга МАУ 2020-06-18 12:41 201
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Иран отправляет "черные ящики" сбитого лайнера МАУ во Францию 2020-06-17 10:12 597
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