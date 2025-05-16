Политика Иран предложил неожиданную альтернативу требованию США ликвидировать ядерную программу

2025-05-16 14:39

Иран предложил альтернативу требованию Вашингтона ликвидировать ядерную программу ИРИ. Предложение Тегерана заключается в создании совместного предприятия по обогащению урана с участием арабских стран и американских инвестиций. Об этом сообщили четыре иранских чиновника в комментарии The New York Times.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высказал эту идею специальному посланнику США Стиву Виткоффу во время переговоров в Омане.

Несколько иранских СМИ во вторник опубликовали на первых полосах сообщения о "новом плане Ирана за столом переговоров".

Пресс-секретарь Виткоффа Эдди Васкес опроверг, что это предложение было на переговорах.

Согласно информации четырех иранских чиновников и СМИ, предложение Ирана предусматривает создание ядерного консорциума с участием трех стран. Иран обогащал бы уран до низкого уровня, недостаточного для создания ядерного оружия, а затем поставлял бы его другим арабским странам для гражданского использования.

Сделка, которая позволила бы Ирану обогащать уран до 3,67 процента, была бы похожа на ядерную сделку 2015 года между ИРИ и мировыми державами. Но главным отличием будет присутствие представителей других стран - возможно, даже Соединенных Штатов - для обеспечения дополнительного уровня контроля.

Четыре иранских чиновника отмечают, что в отличие от ядерной сделки 2015 года, рассчитанной на 15 лет, план совместного предприятия будет бессрочным.

Иранские официальные лица неоднократно называли недопустимым закрытие ядерной программы.

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди написал в соцсети, что переговоры в воскресенье включали "полезные и оригинальные идеи, отражающие общее желание достичь достойного соглашения".