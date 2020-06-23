Детали Ученые рассказали, как ложь влияет на здоровье

2020-06-23 20:30 429

Американские ученые сообщили, что часто лгущие люди рискуют своим здоровьем, так как подвергают свой организм огромному количеству болезней, которые могут появляться друг за другом, сообщает ТонеТо.

По информации, организм постоянно врущего человека на протяжении всего времени подвержен стрессам, ведь лгуну приходится всегда держать себя под контролем и проверять, не противоречит ли его новая информация прошлой лжи.

Также, лжец все время пребывает в страхе разоблачения, в результате чего появляется сильнейший стресс, что ослабляет организм и подвергает его вполне реальным болезням.

Для того, чтобы подкрепить свою теорию ученые провели исследование, в котором приняли участие две группы добровольцев. На протяжении 10 недель участники первой группы все время говорили только правду, а участником второй разрешили врать по мере желания.

В конце эксперимента все участники прошли врачебный осмотр. Оказалось, что все, кто не врал были куда более здоровы как физически, так и психологически. В то же время вруны из второй группы такими результатами похвастаться не могли.

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