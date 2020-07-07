Детали Сезонная проблема: как распознать и уберечься от аллергии в период цветения

2020-07-07 20:30 357

В летний период обострение поллиноза, или пыльцевой аллергии связан с пыльцой злаковых трав, которые цветут с мая до конца августа. Чтобы избежать проявления аллергии на цветение или же смягчить ее, врач-аллерголог, руководитель Киевского аллергоцентра Киевской городской клинической больницы № 8 Лилия Романюк советует ограничить пребывание на солнце во время пыления растений.

По ее словам, если аллергия есть у одного из родителей, то у ребенка она возникнет с 30% вероятностью, если у обоих - с 70%. Сильная аллергия при беременности может развиваться из-за снижения иммунитета.

Провоцирующими факторами возникновения или обострения аллергии могут быть: несбалансированное питание, сильные стрессы, чрезмерное употребление лекарств, неблагоприятная экология, частые инфекции дыхательных путей и многие другие.

Романюк подчеркнула: если принимать меры в отношении факторов риска, то можно снизить риск развития аллергических реакций. Так, наиболее распространенными факторами аллергии являются: пыльца растений, споры грибов, плесень, пылевые клещи, слюна и перхоть животных – воздушные виды аллергенов. Также к аллергенам относятся укусы жалящих и кровососущих насекомых, а именно: яд пчел, шершней, муравьев, ос, также белки, содержащиеся в слюне комаров, клещей и клопов.

В середине лета основной причиной аллергии являются пыльца тимофеевки, плевела, ковыля, овсяницы, ежи, полевицы, лисохвоста, пырея, мятлика и костра. Поздний летний и осенний период обострения поллиноза приходится на август-сентябрь. В это время цветут растения из семейства маревых и сложноцветных. Полынь и лебеда имеют высокоаллергенные свойства. Также очень распространен поллиноз, который вызывается пыльцой амброзии.

Кроме того, летом аллергенными являются продукты питания.

«Высокую степень аллергенности имеют следующие продукты: какао и шоколад, коровье молоко, яйца, красные и желтые ягоды и фрукты (малина, клубника, цитрусовые), мед, кофе, виноград, горчица, грибы, орехи, морковь, помидоры, сельдерей, ананас. Аллергенность средней степени присуща рису, абрикосам, персикам, зеленому перцу, мясу индейки, свинине, чернике, свекле, бобовым», - рассказала Романюк.

Так, симптомами аллергии являются: чихание, заложенность носа, насморк, покраснение и зуд глаз, слезотечение, кашель.

Основными принципами борьбы с аллергией, по словам Романюк, являются: избежание контакта с аллергенами, проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), профилактический прием антигистаминных препаратов или других противоаллергических препаратов, назначенных врачом-аллергологом.

«Проветривая квартиру, завесьте окна и двери двух-трехслойными влажными марлевыми занавесками, чтобы пыльца не попала в помещение. Не лечите свои заболевания препаратами из трав; закрывайте окна на ночь; используйте современные воздушные кондиционеры с фильтрами, которые очищают, охлаждают и осушают воздух. Ежедневно Вам должны помочь провести влажную уборку в доме; сведите к минимуму активную физическую деятельность ранним утром, когда пыльца выделяется особенно интенсивно (с 5 до 10 часов утра)», - рекомендует специалист.

Кроме этого, она рекомендует брать отпуск в период наиболее интенсивного цветения растений-«виновников» и по возможности уезжать в другие природные зоны, например, на море.

«Избегайте употребления спиртного в период цветения; алкоголь способствует набуханию кровеносных сосудов носовых дыхательных путей; не открывайте окна в машине, при наличии кондиционера садиться в нее только через 5 минут после его включения. Не вывешивайте для сушки на открытом воздухе белье и одежду, так как на них может оседать пыльца», - посоветовала врач.

Также, по ее словам, существует большое количество продуктов, имеющих перекрестную чувствительность с пыльцой растений: березовый сок, орехи, морковь, яблоки, все косточковые - черешня, вишня, слива, виноград и, почти обязательно, мед. Эти данные следует учитывать в период обострения поллиноза и ограничивать употребление этих продуктов.

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