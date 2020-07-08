Украина ТРАГЕДИЯ Пожары в Луганской области: названо точное число пострадавших в огне

2020-07-08 11:16 126

Из-за лесных пожаров в Луганской области госпитализированы 27 человек, из них 17 детей. Кроме того, один человек скончался в больнице.

"Мужчина 1962 года рождения, находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли", - сообщает Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Telegram-канале.

По словам врачей, состояние пострадавших от пожара стабильное.

Напомним, в Луганской области бушует масштабный пожар, к его ликвидации, кроме сил ГСЧС, привлечены Нацгвардия и ВСУ.

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