Мир Из-за коронакризиса обанкротился старейший производитель брендовой одежды в США

2020-07-09 15:14 279

Компания Brooks Brothers, являющаяся одной из старейших марок мужской одежды в США, начала процедуру банкротства. В суд штата Делавэр поступило заявление о защите от кредиторов, пишет The Wall Street Journal.

Brooks Brothers была основана в 1818 году как семейный бизнес. Все эти годы ставшая культовой компания одевала американскую элиту – политиков, голливудских звезд, крупных бизнесменов, спортсменов. Ее клиентами были президенты США Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Барак Обама.

Костюмы Brooks Brothers часто мелькали в фильмах - их носили Бен Аффлек, Уилл Смит, Дензел Вашингтон, Джордж Клуни.

Компания начала испытывать серьезные финансовые трудности во время пандемии коронавирусной инфекции. Во время карантина спрос на продукцию Brooks Brothers рухнул.

На сегодняшний день долги бизнеса составляют 500 миллионов долларов. На предприятиях Brooks Brothers работают около четырех тысяч человек.

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