Экономика Лидеры ЕС никак не могут договориться о спасении экономики от коронакризиса

2020-07-20 12:44 303

Лидеры Евросоюза четыре дня ведут переговоры по плану спасения экономики в условиях пандемии.

Как сообщает Euronews, заседание состоялось сегодня утром, но закончилось уже через шесть минут без достижения согласия.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС снова встретятся сегодня в 16:00. Он также призвал их преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

"Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС достиг успеха в невыполнимой миссии", - сказал Мишель.

На саммите обсуждается фонд восстановления экономики ЕС на сумму 750 миллиардов евро и бюджет союза на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро.

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