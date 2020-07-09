Экономика ВВП Украины уже сократился на 5,9%, но смягчение карантина помогло избежать краха

2020-07-10 13:11 252
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Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае сократился на 5,9%, указано в обзоре министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По данным Минэкономики, в мае большинство отраслей замедлили темпы падения на фоне смягчения карантинных ограничений.

В связи с этим в мае повысился индекс ожиданий деловой активности до 37 пунктов по сравнению с 29,9 в апреле. В то же время значение ниже 50 пунктов свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса.

Уменьшение общей экономической активности из-за COVID-19 способствовало ускорению падения сводного индекса производства товаров и услуг за январь-май до 7,3% по сравнению с 6,7% в январе-апреле.

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Экономика

ВВП Украины уже сократился на 5,9%, но смягчение карантина помогло избежать краха 2020-07-10 13:11 252
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