Мир Количество безработных США превышает численность населения Украины

2020-05-29 18:32 216
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Более 40 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала эпидемии коронавируса.

Как сообщает The Guardian, число американцев, потерявших работу за последние 10 недель, превысило 40 млн. В течение апреля более 20 млн человек потеряли работу.

Только за последнюю неделю 2,1 млн человек обратились за пособием по безработице в США.

Последние данные Минтруда показывают, что число новых заявок на пособие по безработице продолжает падать в течение последних нескольких недель, по сравнению с пиком в начале апреля, когда 6,6 млн американцев подавали заявки на пособие по безработице за одну неделю.

В США в связи с массовым закрытием предприятий на карантин за последние два месяца количество безработных достигло беспрецедентных показателей, превысив уровень "Великой депрессии" 1930-х годов.

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